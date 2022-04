Trino: la fine del Ramadan condivisa con tutti i concittadini

“Iftar sotto la mezzaluna” è l’appuntamento organizzato dai ragazzi del gruppo La mezzaluna d’oro dell’associazione Al Ferdaouss. L’intento è di far conoscere alla comunità trinese come va a terminare una giornata di Ramadan per i musulmani e l’appuntamento di domani, sabato 30 aprile, con l’accoglienza alle 20 in corso Cavour, nel tratto tra il semaforo del centro e piazza Garibaldi, è l’ideale per questo scopo. L’ingresso è gratuito, alle 20,31 ci sarà l’Adhan, la preghiera, alle 20,45 l’Iftar, la rottura del digiuno.

La mezzaluna d’oro è un gruppo di giovani musulmani tra 18 e 25 anni che ha lo scopo di diffondere l’integrazione e l’unione fra le persone di origini differenti. Sono legati e fanno parte dell’associazione della comunità musulmana trinese Al Ferdauss. Lo scorso anno, dopo l’appuntamento proposto per la festa patronale trinese, spiegarono questo di loro: "Abbiamo scelto un nome che fa incontrare il mondo arabo e islamico e quello italiano, un richiamo alle nostre origini e cultura. La Mezzaluna è anche un luogo in Oriente. Inoltre nel calendario islamico l’inizio del mese è con la mezzaluna, pertanto il nome del nostro gruppo è la metafora del nostro inizio. Come gruppo siamo nati il 17 settembre 2020. L’iniziativa alla patronale di San Bartolomeo è stato il nostro primo progetto pubblico. Molti di noi ragazzi sono nati in Italia, e ci sentiamo italiani e trinesi a tutti gli effetti".

Per il gruppo Omaima Oudadess spiega come si svolgerà “Iftar sotto la mezzaluna”: "Vogliamo condividere un momento tipico della nostra giornata di Ramadan con tutta la comunità trinese, a prescindere dalle religioni, per dare vita a un momento di incontro, risate, condividendo il nostro pasto tipico, tra amici. E’ un momento importante per noi e vorremmo che lo fosse per tutta la comunità. Alle 20 un ragazzo del gruppo interverrà in attesa del richiamo del tramonto che sarà alle 20,31 con l’Adhan, con la preghiera per i musulmani e poi ci sarà la rottura del digiuno alle 20,45 con l’Ifat, che significa rottura del digiuno sotto la mezzaluna. Proporremo a tutti coloro che vorranno venirci a trovare alcuni piatti tipici nordafricani per il mese di Ramadan, tra cui una zuppa, datteri, dolci tipici, focacce varie. Sarà un momento di immersione nel nostro pasto tradizionale".

Omaima conclude: "Con questo appuntamento vogliamo far conoscere cosa fa un musulmano nel mese di Ramadan, e in generale, vogliamo riavvicinare la gente e scoprirci a vicenda". Il mese di Ramadan terminerà domenica e lunedì dovrebbe esserci la festa di fine Ramadan della comunità musulmana trinese.