Borgo d'Ale ricorda il bombardamento del 1945

Borgo d'Ale: sabato 30 aprile si ricorda il bombardamento che investì il paese nel 1945, pochi giorni dopo la data della Liberazione.

Il ritrovo è alle 15 nel rione Sant'Antonio, il più colpito dai tragici fatti di quel 30 aprile di 77 anni fa. Allora in paese si trovava una colonna di mezzi dell'esercito nazista in ritirata, che venne intercettata dagli aerei degli Alleati. La pioggia di bombe iniziò verso le 19,30, ma l'incendio provocato dalle esplosioni (i veicoli colpiti erano a loro volta carichi di armi e munizioni) si spense solo al mattino seguente. Tredici furono i morti tra i civili. “L’estrazione delle vittime continuò per ben tre giorni” riportò don Giovanni Rollone nel suo bollettino parrocchiale, raccontando anche dei tanti edifici rasi al suolo.

In paese la commemorazione di questi fatti sostituisce la celebrazione del 25 aprile, a sottolineare come Borgo d'Ale fu “liberata” più tardi e a costo di un pesante lutto. Il ritrovo per i partecipanti è previsto davanti al monumento in ricordo delle vittime, che è stato di recente valorizzato dal Comune con una nuova pavimentazione e due piccole aiuole.