Asigliano: grande attesa per la festa patronale e la corsa dei buoi

Da venerdì 6 tornano ad accendersi i riflettori sulla festa patronale di Asigliano dedicata a San Vittore.

“Le luci si sono spente nel 2019, e si riaccendono dopo due lunghissimi anni – dichiara Paolo Dattrino, presidente del Comitato Folkloristico Asiglianese – Come tutti sanno, la patronale si divide fra cerimonia civile e religiosa. Per due anni è stata possibile solo la parte religiosa, con le processioni e la corsa dei buoi, mentre quella civile è stata sospesa, in quanto non era consentito alcun tipo di aggregazione sociale. Il 2022 è finalmente l’anno del grande ritorno della festa con la F maiuscola.”