Trino: partito il terzo camion di aiuti all'Ucraina

Il terzo camion di aiuti di Trino e circondario per la popolazione ucraina è partito ieri mattina, mercoledì 27 aprile. E sabato sera ripartirà per la Polonia anche il volontario trinese Franco Di Liberti per raggiungere l’amico Davide Guazzone e coordinare lo smistamento del convoglio di aiuti direttamente in loco.

"Ringrazio l’Aoct e il Gruppo Alpini Trino che anche ieri mattina erano in prima linea per caricare gli aiuti sul camion - spiega Di Liberti - Sabato sera parto anche io per raggiungere la Polonia e dare di nuovo il mio apporto a questa causa. Il terzo camion di aiuti porterà le uova di Pasqua ai bambini ucraini grazie alla raccolta "oh MY World" di Vercelli, e ci sono anche i famosi Krumiri di Casale Monferrato, medicine, riso acquistato alla Riseria Martinotti grazie a una donazione importante dei giostrai della festa patronale di San Bartolomeo e da famiglie trinesi, e grazie a tutti coloro che hanno portato qualcosa. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito a mettere in piedi tre camion di aiuti per i profughi ucraini. Fare del bene fa bene".