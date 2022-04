Trino: una app per segnalare i disservizi sul territorio

S.O.S. Trino – Segnalazione disservizi: si chiama così l’applicazione a cui segnalare problematiche di disservizio in città. Lo ricorda il Comune di Trino che mette a disposizione dei cittadini questa applicazione.

Può essere utile per segnalare disservizi, anomalie o guasti sugli impianti e reti esistenti sul territorio per consentire un intervento rapido da parte degli uffici o dei gestori delle reti comunali. L'applicazione, facilmente scaricabile da Google Play, è attualmente disponibile solo per sistemi Android, e l’amministrazione comunale ringrazia il concittadino Marco De Maria che ha scritto e messo a disposizione gratuita del Comune l'applicazione.