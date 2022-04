“In arrivo quasi 8 milioni di euro per il Canale Cavour”. A dichiararlo il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Riva Vercellotti (foto), a seguito dell’emendamento alla legge di Bilancio con cui il Consiglio regionale ha destinato a favore dei due consorzi, Est e Ovest Sesia, un finanziamento annuo di 530.000 euro, dal 2022 e fino al 2036.

“Sono contento del risultato perché ho sollecitato a dicembre la Giunta sul problema dei costi di ricostruzione del ponte sul torrente Cervo del Canale Cavour e ancora recentemente consigliato un confronto politico tra le due associazioni e la giunta regionale alla luce della predisposizione del bilancio della Regione. Si tratta di somme estremamente utili che contribuiranno a sostenere buona parte dei costi del mutuo da loro contratto e fino ad oggi a carico solo di migliaia di agricoltori per il ripristino dei danni derivanti dall’alluvione del 2020. Ringrazio per questo la Giunta regionale e il presidente Alberto Cirio per la sensibilità dimostrata: si consolida in questo modo - continua Riva Vercellotti - l’attenzione al mondo della risicoltura vercellese e piemontese, risolvendo la grave negligenza del Governo che, per il tramite della Protezione civile, non aveva ritenuto di finanziare i Consorzi di irrigazione in occasione dei ristori dell’alluvione del 2020”.

“I Consorzi rappresentano un presidio di straordinaria importanza contro il dissesto idrogeologico. Stupisce e spiace che il Governo, ogni qualvolta ci sia un problema alluvionale, chieda aiuto e collaborazione agli stessi Consorzi di irrigazione, per poi dimenticarsene in fretta, senza un grazie e, soprattutto, senza un centesimo per il ripristino dei danni ad infrastrutture che fino a qualche decennio fa erano del demanio statale. Con il contributo della Regione e con la collaborazione della Provincia di Vercelli – conclude Riva Vercellotti - ora superiamo questa situazione che era ai limiti dell’imbarazzante, a dimostrazione che il buon senso e il dialogo tra Istituzioni del territorio sono fondamentali per risolvere ogni difficoltà e problema”.