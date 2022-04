Rosa e rosso di maggio e Luva: la chiamata per tabine e associazioni

Gattinara: Rosa e rosso di maggio e Luva 2022. mercoledì 27 aprile il primo incontro con le taverne. Dopo due anni di stop dettato dall’emergenza sanitaria è finalmente possibile rimettere in campo le manifestazioni più sentite dalla città del vino. Appuntamento il 28 e 29 maggio per Rosa e rosso di maggio mentre bisognerà attendere settembre, dal 9 all’11, per Luva. "Solitamente iniziamo a pensare a queste iniziative ad inizio anno - spiegano il sindaco Maria Vittoria Casazza e Daniele Baglione, vicesindaco, con delega alle manifestazioni - Di fatto, quest’anno, abbiamo dovuto attendere le indicazioni del Governo per avviare la macchina organizzativa, per cui i tempi sono inevitabilmente stretti".

Mercoledì 27 aprile alle 21 nella sala conferenze di Villa Paolotti appuntamento dunque con associazioni, Tabine e tutti coloro che vogliono partecipare attivamente all'organizzazione delle manifestazioni. L’amministrazione è già al lavoro per garantire lo svolgimento in piena sicurezza, pur mantenendo le caratteristiche tipiche delle due iniziative. "Dopo l’incontro con i gruppi che rappresentano, assieme alla Pro Loco guidata del Presidente Gaetano Russo, l’anima di questi eventi - concludono Casazza e Baglione - avremo un quadro completo per poi avviare al meglio la macchina organizzativa".