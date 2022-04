Crescentino, Fontanetto Po e Livorno: le celebrazioni del 25 aprile

L’Anpi sezione di Crescentino, Fontanetto Po e Lamporo ricorda il 25 Aprile.

"E’ una bella pagina della nostra storia che ricorda l'Italia finalmente liberata dal nazifascismo per opera delle Formazioni partigiane e degli Alleati – dicono gli organizzatori - E' una data che deve unire perché l'Italia di oggi è nata dalla Resistenza, è una festa per celebrare la libertà e la democrazia e per tutti coloro che si riconoscono in questi valori, senza altri significati e polemiche". La presidente della sezione Marilena Vittone spiega : "Non sarà solo una celebrazione, poiché siamo in una drammatica situazione di guerra, che è scoppiata per responsabilità della Russia di Putin, il 25 Aprile deve diventare uno stimolo a impegnarsi per la pace. L'aggressione all'Ucraina ha comportato distruzioni crescenti, stragi di civili inermi, di bambini, migliaia di profughi e tensioni internazionali. Perciò, la nostra Associazione chiede che si ricerchi con ostinazione la strada delle trattative e si agisca per una tregua, come da tempo ripete Papa Francesco".

A Crescentino, l'Anpi partecipa alla manifestazione pubblica, organizzata dall'Amministrazione comunale, e invita alla presentazione dell'opuscolo “Storie di Crescentino. Persone e fatti della Seconda Guerra Mondiale”, realizzato dalla classe I Afm dell'I.T. “Calamandrei”. Per continuare a riflettere su questo nostro tempo e sulla vita dei lavoratori di ieri e di oggi, il 6 maggio alle 21 al Teatro Angelini si terrà lo spettacolo “Migranti” del Gruppo Teatro Angrogna. L'ingresso è libero. Intanto, è giunto al termine il progetto scolastico “La valigia dei ricordi” collegato alla Banca della Memoria. I materiali saranno presentati il 29 maggio al teatro Angelini. "Un grazie di cuore agli insegnanti e alle classi del “Calamandrei", della Media Caretto, della scuola primaria di Verrua Savoia - conclude Marilena Vittone – che hanno aderito alla nostra proposta culturale per invogliare gli alunni a cercare le tracce delle memorie familiari. L'obiettivo finale è stato quello di conservare la memoria delle nostre comunità".