Trino: quattro appuntamenti per celebrare 25 aprile e 1° maggio

Quattro appuntamenti in dieci giorni tra celebrazioni del 25 aprile e del 1° maggio. Il Comune di Trino e l’Anpi propongono diversi momenti.

Dal Comune spiegano: "Il sacrificio per la libertà compiuto da molti nostri concittadini e l'importanza di celebrare e riconoscere dignità al lavoro sono temi al centro di un periodo ricco di appuntamenti per la nostra comunità. Ci aspettano due weekend di grandi eventi culturali. Domenica 24 aprile alle 21 al Teatro civico potrete assistere al concerto della banda musicale “Giuseppe Verdi”; lunedì 25 aprile con Anpi si organizza la messa alle 9 sotto l’atrio municipale, il corteo dalle 10, alle 11 al Teatro civico la presentazione del libro "Trino e i trinesi...1945-80" curato da Pier Franco Irico e l'inaugurazione della mostra “Le madri costituenti”. Il 30 aprile alle 21 al Civico per la festa dei lavoratori del 1° maggio ci sarà lo spettacolo del Selig di Torino "Pensare con le mani, lettura scenica su Primo Levi" col testo di Marina Bassani e con Lorenzo Bartoli, al clarinetto Francesco Barbieri. Il 4 maggio alle 11,30 al Civico i ragazzi della scuola secondaria di primo grado presentano i lavori svolti in occasione della commemorazione del 25 aprile sui luoghi pubblici trinesi la cui toponomastica è dedicata ai partigiani, e visiteranno la mostra ‘Le madri costituenti’. Un programma ricco, un modo per onorare la memoria e tramandare alle nuove generazioni valori e ideali sempre attuali".