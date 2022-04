Sunshine Gospel Choir: serata benefica per "Un villaggio per amico"

Borgosesia: sabato 23 aprile il Teatro Pro Loco di Borgosesia ospiterà il “Live Gospel Show”. Sul palco il famoso Sunshine Gospel Choir, diretto dal Minister Alex Negro. "Collaboriamo volentieri all’organizzazione di questa serata, che si preannuncia ricca di emozioni – dice l’assessore agli Eventi, Paolo Urban – sia per il valore artistico del Sunshine Gospel Choir, che impreziosisce l’offerta del nostro Teatro cittadino, sia perché l’intento è quello di raccogliere fondi da devolvere a “Un villaggio per amico”, associazione valsesiana di volontariato a cui apparteneva Italo Gianoglio, da poco scomparso, al quale viene reso omaggio anche attraverso questa iniziativa".

La serata, coordinata da Maria Luisa Patrosso, presidente dell’Associazione Sunrise Musica & Cultura, sarà ad offerta libera: l’incasso sarà interamente devoluto a sostegno dell’attività di “Un villaggio per amico” che da anni promuove lo sviluppo e sostiene progetti per migliorare la vita dei villaggi di Akadeli e Kambi Ya Juu nel distretto di Isiolo, in Kenya, con l’obiettivo di sostenere gli abitanti affinché possano continuare a vivere dignitosamente nella loro terra.

Tra i più attivi soci di “Un villaggio per amico” c’è stato Italo Gianoglio, che ha collaborato alla realizzazione dei tanti progetti realizzati dall’Associazione valsesiana a Isiolo: una scuola, oggi frequentata da più di 400 bambini che possono studiare e ricevere cibo e cure mediche, un pozzo per fornire l’acqua al villaggio, un sistema di canali per irrigare i campi, un laboratorio di cucito per le donne: "Ora stiamo programmando laboratori per inserire i giovani nel mondo del lavoro – spiegano i responsabili – sarà una grande sfida, e ci auguriamo che gli amici valsesiani ci sostengano come sempre".

L’appuntamento è sabato 23 aprile, ore 21, Teatro Pro Loco Borgosesia.