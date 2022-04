Partigiani a colori: mostra fotografica con scatti di Carlo Buratti

Santhià: 'Partigiani a colori' è il titolo della mostra fotografica che sarà inaugurata mercoledì 20 aprile alle 10 nei locali della biblioteca civica. In esposizione le stampe delle diapositive a colori scattate tra il 1944 e il 1945 da Carlo Buratti nome in codice 'Aspirina': nato a Biella nel 1915, si laurea in medicina nel 1940 e al momento dell’armistizio è militare a La Spezia. Rientra a Biella e si nasconde a Ronco Biellese con la moglie e il figlio. Nel 1944 salendo in montagna con il fratello Alberto, oltre ad un’arma, porta con sé anche una macchina fotografica ed il risultato sono alcune delle diapositive esposte in biblioteca.

La mostra, curata da Alberto Lovatto, è incentrata su diapositive scattate nel periodo della resistenza nelle zone dell’alta Valsessera, Biellese orientale, Canavese e anche durante le manifestazioni partigiane svoltesi a Biella nel mese di maggio 1945. La mostra sarà visitabile fino a sabato 30 aprile durante l'orario di apertura al pubblico della biblioteca.