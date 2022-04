Omaggio ai monumenti ai Caduti ad Aranco, centro e alla torre campanaria

Borgosesia: celebrazioni del 77° Anniversario della Liberazione. L’incontro è previsto lunedì 25 aprile alle 9,15, davanti al municipio, dove si ritroveranno le autorità e le Associazioni combattentistiche e d’Arma. Alle 9,30, i partecipanti in corteo deporranno la corona d’alloro ai Monumenti ai Caduti di Aranco, del Centro e della Torre Campanaria. Alle 10,30 si terrà l’allocuzione del vicesindaco Fabrizio Bonaccio, seguita dall’orazione ufficiale, del vicepresidente dell’Istituto per la storia della Resistenza nel Biellese, Vercellese e Valsesia, Giuseppe Rasolo. La mattinata si concluderà alle 11, con la messa in chiesa parrocchiale.

Nel pomeriggio, alle 16, si terrà il Concerto del Corpo Musicale Orchestra di Fiati “Città di Borgosesia” al Teatro Pro Loco, con ingresso libero.