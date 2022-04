Trino: riaprono alcuni sentieri del Bosco della Partecipanza

Il Bosco della Partecipanza di Trino ha riaperto al pubblico altri sentieri. In sostanza tutta la strada principale interna alla selva è percorribile.

Il Primo conservatore Ivano Ferrarotti spiega: "Dopo la chiusura del Bosco a seguito della tromba d’aria del 7 luglio 2021 e dopo la parziale, ma ridotta, apertura dell’anello del sentiero di Ramezzana nel settembre scorso, la Partecipanza dei Boschi riapre alla fruizione alcuni percorsi del Bosco delle Sorti da domani, venerdì 15 aprile. Nella cartina sono indicati in rosso i percorsi aperti: su questi sono stati effettuati interventi di riduzione del rischio con abbattimenti e potature. Su tutti gli altri sentieri non indicati resta invece un elevato rischio di caduta di rami e resta vivamente sconsigliata la fruizione. Ci teniamo a ricordare comunque di non entrare nel Bosco nelle giornate di vento perché è sempre elevato il rischio che cadano dei rami".