Trino: nuovo servizio di raccolta rifiuti per l'estate

Le variazioni sul servizio di raccolta rifiuti dall’estate, la variazione al bilancio di previsione in Consiglio comunale. Il sindaco Daniele Pane ha fatto il punto della situazione settimanale.

La raccolta rifiuti: "Il Covevar ci ha presentato una prima bozza del nuovo servizio di raccolta rifiuti che partirà in estate. Attendiamo ora il programma definitivo e per tempo ci sarà una campagna di comunicazione per i cittadini per illustrare le novità della raccolta rifiuti".

La parte finanziaria: "Abbiamo approvato in Consiglio comunale il conto consuntivo che ci dà un avanzo di amministrazione libero di un milione 250.000 euro da investire sulla città. Inoltre abbiamo un tesoretto derivante dai mutui non incassati. Tra le varie cose, faremo un intervento sull’illuminazione del campo sportivo per il passaggio al led per il risparmio energetico, ci saranno 100.000 euro per gli asfalti di strade e marciapiedi, oltre alle sistemazioni in corso da parte di Asm e 2iReteGas. Applichiamo l’avanzo sul verde pubblico per installare nuovi alberi e per delle potature straordinarie. E tanto altro".