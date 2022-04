Viaggiare dentro: ritratti e reportage con Andrea Mangano

Santhià: "La primavera dell'Armanac" nuova rassegna organizzata dall'associazione Compagnia dell'Armanac, prenderà il via oggi, martedì 12, alle 21 in biblioteca civica. Sei gli incontri in programma fino alla fine di maggio. Si parte con "Viaggiare dentro: ritratti e reportage" a cura del santhiatese Andrea Mangano che dal 2011 si dedica con passione alla fotografia. Secondo Mangano definisce l'arte del fotografare "non solo è congelare quell'istante, ma estrarne l'anima aspettando il momento giusto".