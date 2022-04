Trino: l'istituto comprensivo partecipa al progetto "La scatola generosa"

La classe 5^ C della primaria dell’Istituto Comprensivo trinese partecipa al progetto dell’Airc “La scatola generosa”.

Dall’Istituto spiegano così di cosa si tratta: "La scatola generosa contiene un dono. Ma cosa significa “donare”? Significa fare un regalo a chi si ama ma anche fare un gesto generoso nei confronti di un amico o di chi ne ha bisogno. I ragazzi della 5^ C della scuola primaria di Trino hanno inserito nella scatola generosa i loro preziosi pensieri. Io dono, tu doni, egli dona, è tempo speso bene. Ragazzi, genitori, nonni, colleghi, amici, se avete voglia di darci una mano e votare per il nostro elaborato del concorso Airc "La scatola generosa", basta cliccare sulla manina gialla della nostra 5^ C, poi confermare la votazione da un indirizzo mail".