Caccia all'uovo con il gruppo di partecipazione giovanile Den

Alice Castello: una caccia al tesoro per i ragazzi e un mercatino per i più grandi. Domenica 10 aprile il paese si anima con due distinte iniziative. Il tema comune è l'imminente festa di Pasqua, che ha ispirato la “caccia all'uovo” promossa dal Den, il gruppo di partecipazione giovanile alicese. Alle 15 tutti i ragazzi che frequentano le scuole elementari e medie sono invitati in piazza del municipio per le iscrizioni e la successiva partenza della ricerca del “tesoro” attraverso tutto il centro paese. Alle 17,15 i partecipanti si ritroveranno nello stesso luogo con i rispettivi bottini; i tre che avranno trovato più uova saranno premiati, mentre a tutti sarà assicurata la merenda.

Poco lontano, in piazza Crosio, si svolgerà invece la seconda edizione del “mercatino popolare” nato dall'iniziativa di alcuni commercianti e del gruppo del rione Mandulera. Dalle 10 alle 17 si potranno acquistare prodotti di vario genere dalle bancarelle presenti in strada.

Per lo svolgimento delle manifestazioni il centro paese sarà precluso al traffico. Pertanto la corsa 345.243 della linea Atap 345 Cavaglià - Alice Castello - Rondissone - Torino partirà dalla fermata San Sebastiano in via Cavaglià angolo via Boagno: saranno soppresse le fermate di piazza Ballario e di via Borgo d'Ale.