Vasi di primule a tutti i commercianti della città

Santhià: un vaso di primule consegnato a tutte le le attività commerciali della città. Massimo Carando, consigliere con delega al Commercio, commenta: "Le gerle consegnate dal Comune ai commercianti in occasione delle festività natalizie si trasformeranno in addobbi floreali in onore della primavera che sta sbocciando. Le piante donate sono inoltre un simbolo di rinascita, del tanto sperato e graduale ritorno alla normalità in cui tutti abbiamo a lungo atteso".