Una passeggiata inaugura 'terra & acqua' il percorso nei boschi

Alice Castello: domenica 10 aprile una passeggiata inaugurerà “terra & acqua”, il nuovo percorso nei boschi circostanti il lago di Viverone. L'iniziativa si deve ai volontari del Cammino di Mezzacosta, gruppo impegnato a tracciare e valorizzare i percorsi sulla collina al confine tra vercellese, biellese e canavese.

Il ritrovo è alle 9,30 alla chiesa di San Grato per un'escursione aperta a tutti. "La lunghezza è di 14 chilometri - spiegano i promotori - Ma proseguendo fino a Punta Cuneo, spiaggetta isolata sul lago, si possono raggiungere i 17 chilometri". La prima parte della camminata toccherà la località Polveriera per poi costeggiare il lago fino alla Masseria. Dopo il pranzo al sacco si farà ritorno al luogo di partenza con un passaggio nei pressi della cascina Baserna. Per aderire si può telefonare a Luigi (388 6319468) o Valter (338 9956323).