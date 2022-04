In scena la squadra che andrà ai Campionati del mondo di Cherrleading

"Valsesia in the world" è il titolo della serata benefica in programma sabato 9 aprile alle 21 al Teatro Civico di Varallo. Una serata di presentazione della squadra Wildcats Future Gym&Cheer ovvero i 18 atleti che rappresenteranno la Valsesia negli Stati Uniti, a Orlando in Florida, ai Campionati del mondo di Cheerleading. La serata è organizzata in collaborazione con la Fondazione Valsesia onlus: il ricavato sarà devoluto al progetto SoSteniamoci.