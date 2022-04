Domenica al Derby del cuore anche i ragazzini ucraini ospiti a Prarolo

Caresana: domenica 10 aprile alle 15 è in programma il 2° Memorial Paolino & Chieio, il Derby del cuore. Una partita, sul campo "Francesco Ardizzone, indossando le maglie di Torino e Juventus per ricordare Paolo Molino e Pier Clelio Demichelis, morti nel 2018 a distanza di pochi giorni, tifosi rispettivamente dei Granata e della Vecchia Signora. Il tutto nel segno della solidarietà.

Il primo Memorial era stato disputato nel maggio 2019, poi i protocolli anti Covid non hanno più consentito la sua organizzazione. Ora invece si riprende con l'intento di trasformare l'iniziativa in una consuetudine.

"Ora che abbiamo l'ufficialità, possiamo rivelarvi una sorpresa - spiega in post Max Cerruti, uno degli organizzatori -. Avremo il piacere di avere con noi i ragazzini ucraini che sono ospiti a Prarolo. Prenderanno parte ai giochi e alle partite insieme ai giovani caresanesi e staranno con noi tutto il Memorial. L'intero ricavato dell'iniziativa, di comune accordo con le famiglie di Paolo e Cheio verrà consegnato al sindaco di Prarolo Umberto Guglielmotti che lo destinerà a favore della struttura che ospita i ragazzini. Un motivo in più per esserci, divertirsi, ricordare due amici speciali e fare del bene".