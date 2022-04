Trino: i ragazzi del Comprensivo ai giardini di piazza Areonautica

I giardini di piazza Aeronautica sono stati la seconda tappa delle uscite condotte dai ragazzi della classe 1^ C della scuola media dell’Istituto Comprensivo trinese nell’ambito del progetto “Fa-Rete: la coperta della solidarietà”, che ha quale capofila il Comitato del Gemellaggio di Trino.

La prima visita aveva interessato i giardini della stazione in piazza Dante e la Fusa, piazza IV Novembre. L’uscita ai giardini dell’aereo, come sono noti a Trino, è stata condotta da alcuni degli studenti. Malak ha spiegato le sue motivazioni: "Per me i giardini dell'aereo sono importanti perché quando ero piccola era l'unico posto dove mi divertivo davvero con le mie amiche; è un luogo speciale perché di solito non c’è mai nessuno e per me è un posto dove rifugiarsi quando si è pensierosi. C’è un aereo, come si può vedere nella foto ed in primavera è sempre pieno di margherite, ci sono due altalene: quelle per i bambini e quelle per i ragazzini. C’è un tavolo da pic-nic dove delle volte andavo a fare merenda lì vicino ai giardini c'è un asilo nido. Poi c'è un gioco dove puoi dondolarti e due scivoli. La cosa è che in questi ultimi anni e che ormai non ci viene più nessuno, io di solito vado o per giocare o per scattare delle foto. Ho sempre dato molta importanza a quel posto perché è stato parte della mia infanzia e lo sarà sempre".

Nicoleta i suoi ricordi di bimba: "Quando ero più piccola ci andavo quasi ogni giorno e passavo lì le mie giornate insieme alle persone care per me. Giocavo spesso alla famiglia, correvamo, andavamo in bici. Ma il gioco preferito era il nascondino, ora non ci vado così spesso, ma quel parco rimarrà sempre speciale anche perché era il luogo della mia infanzia". I ragazzi hanno potuto leggere la targa che spiega come quell’aereo sia il monumento dedicato agli Aviatori d’Italia, voluto dall’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Trino, datato al 4 ottobre del 1987.