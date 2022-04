Trino: una sfilata in blu per sensibilizzare sull'autismo

Una sfilata in blu degli studenti dell’Istituto Comprensivo trinese in occasione della giornata sulla consapevolezza dell’autismo.

Si è svolta questa mattina, martedì 5 aprile, per le vie cittadine per un un momento di sensibilizzazione unico, che ha visto per la prima volta 250 bambini e ragazzi ritrovarsi insieme nella piazzetta del Comune, dopo il lungo stop dovuto alla pandemia. Un luogo che rappresenta uno spazio aperto e inclusivo, dove tutti sono uguali e tutti diversi. Ed è proprio la diversità ad arricchire culturalmente. Questi progetti, portati avanti dal dirigente scolastico, dalle insegnanti e dai ragazzi, costituiscono un prezioso momento di riflessione sull'importanza e il valore della diversità nella società.

La mostra con i lavori realizzati dai ragazzi e allestita dai docenti è aperta al pubblico nella giornata odierna dalle 16 alle 18 al Teatro civico.