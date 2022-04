Scuola: "Elezioni Rsu 2022, un'occasione di democrazia"

Gentile direttore,

martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 aprile le lavoratrici e i lavoratori del comparto Scuola (più di 1.300.000 in tutta Italia) potranno eleggere i loro rappresentanti all’interno dei propri istituti, nell’ambito delle elezioni per il rinnovo delle Rsu (Rappresentative Sindacali Unitarie).

Si tratta di un appuntamento molto importante e significativo, che è slittato di un anno a causa della pandemia (le elezioni si sarebbero dovute svolgere nel 2021, ma l’emergenza sanitaria ne ha prudentemente spostato in avanti lo svolgimento). Andare a votare i propri rappresentanti (non dimentichiamo che è necessario che si rechi alle urne il 50% più 1 dei lavoratori, ivi compresi quelli a tempo determinato, per validare le elezioni) è un modo per esercitare attivamente la partecipazione democratica alla vita della propria scuola , significa scegliere i colleghi che ti rappresenteranno al tavolo della contrattazione di istituto, ma anche le persone che saranno coinvolte nelle decisioni che riguardano il proprio luogo di lavoro. In questi ultimi due anni così travagliati le Rsu in carica hanno svolto un ruolo di primo piano in tutte le questioni di maggiore attualità, prima fra tutte quella della sicurezza e dell’applicazione dei relativi protocolli, diventando un punto di riferimento anche per le singole Amministrazioni, in termini di coinvolgimento e di confronto.

La Cisl Federazione Scuola, Università e Ricerca è presente in tutti e 26 gli Istituti della provincia, ed annovera nelle proprie liste sia delle riconferme, sia dei nuovi candidati, tutti uniti dal desiderio di mettersi in gioco e partecipare attivamente alla vita della propria scuola; pensiamo che già questo sia un bel risultato, in un’epoca caratterizzata dalla disintermediazione e dal “fai da te” come quella che stiamo vivendo. La pandemia ha profondamente cambiato il nostro modo di vivere e di essere; ci auguriamo che questa occasione di partecipazione sia vissuta con la consapevolezza del cambiamento .

Francesco Fonzetta

Elisabetta Ronco

Cisl Scuola Piemonte Orientale, Zona di Vercelli