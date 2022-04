Corso da soccorritore 118 alla Pat

Proroga fino a martedì 5 aprile compreso per iscriversi al nuovo corso di soccorritore 118 che si terrà alla Pubblica Assistenza Trinese. L’associazione ha deciso di concedere ancora qualche giorno di tempo per iscriversi e chi fosse interessato e volesse avere maggiori informazioni può contattare la Pat allo 0161-801465 o scrivere a [email protected]

La prima serata informativa si terrà il 5 aprile. La Pat ricorda che un turno ha una durata di sei ore e pertanto invita i cittadini ad aderire al corso e poi dedicare quel tempo al soccorso verso chi ha bisogno. Il corso allegato “A” abilita al soccorso in ambulanza

e comprende l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore automatico esterno. Il corso è diviso in due sessioni: la prima di 50 ore in aula con lezioni teoriche e prove pratiche, per due sere a settimana. Più o meno a metà corso ci sarà la prova di abilitazione al Dae, essenziale per proseguire nella formazione. Al termine del corso in aula si terrà l’esame di abilitazione con prove pratiche e chi avrà ottenuto l’abilitazione svolgerà 100 ore di tirocinio pratico protetto con turni in ambulanza come terzo soccorritore con l’assistenza dei volontari già in servizio.