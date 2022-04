Ciampolo di Navarra e la zuffa dei diavoli in scena al Teatro Pro Loco

Borgosesia: mercoledì 6 aprile sul palco del Teatro Pro Loco si terrà lo spettacolo “Canto XXII – Ciampolo di Navarra e la zuffa dei diavoli” tratto dalla Divina Commedia e dedicato agli studenti delle superiori.

"Presentiamo ai nostri studenti uno spettacolo che fa parte del progetto culturale-turistico dedicato a Dante Alighieri – spiega l'assessore Gianna Poletti – che sta viaggiando in 15 città piemontesi. È una importante occasione culturale per gli studenti delle Scuole Superiori della nostra città, Itis, Ipsia e Liceo Scientifico: il teatro è una grande espressione di cultura, che tocca gli animi e offre importanti spunti di riflessione e di crescita".

Allo spettacolo è abbinata la mostra “…e quindi uscimmo a riveder le stelle”, allestita nel foyer del teatro, che comprende riproduzioni di dipinti e disegni degli illustratori storici della Divina Commedia, per offrire ai ragazzi una panoramica della percezione ed interpretazione della Divina Commedia nel corso dei secoli, da parte di vari artisti, dal Medioevo ad oggi.

"Abbiamo la fortuna di avere in città un bellissimo teatro – aggiunge Poletti – che durante la pandemia è stato punto di riferimento per la campagna vaccinale e dunque la salute pubblica, e che oggi vogliamo torni ad essere un luogo di cultura a tutti gli effetti: la sera, con gli spettacoli della stagione teatrale, durante il giorno centro propulsore di cultura per le scuole della nostra città. Questa iniziativa è infatti solo la prima – dice l’assessore - in futuro, se me ne sarà data la possibilità, proporremo ai ragazzi nuovi appuntamenti di questo genere, nella convinzione che il teatro rappresenti un’importantissima componente didattica e formativa".

L’appuntamento del 6 aprile è in programma alle 11.