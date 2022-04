Concorso su Vincenzo Lancia, fondatore dell’omonima casa automobilistica

Borgosesia, Istituto Lancia: giovani all’opera per il concorso Alla scoperta dei personaggi valsesiani e giunto alla seconda edizione. Dopo Giuseppe Magni, quest’anno l’iniziativa ha scelto di valorizzare la figura di Vincenzo Lancia, fondatore dell’omonima casa automobilistica, cui la scuola è intitolata e che ha avuto duraturi legami con la Valsesia.

Al momento sono in gara cinque squadre di studenti, ognuna in rappresentanza di un indirizzo di studio. Dovranno realizzare un progetto ispirato alla figura dell’imprenditore torinese e al mondo delle quattro ruote partendo da un manufatto già esistente cui apportare migliorie o un ammodernamento secondo il criterio della sostenibilità ambientale.

L’iniziativa era nata con l’idea di stimolare gli alunni ad approfondire la conoscenza di personaggi di spicco del territorio valsesiano e nel contempo promuovere il loro spirito di intraprendenza, collaborazione e creatività creando un ponte di esperienze tra il mondo della scuola e del lavoro o università.

Entusiasmanti le premesse: si va dall’uso di materiali innovativi per creare un nuovo involucro per le batterie dei veicoli o per capi di abbigliamento sportivo all’uso di supercondensatori per ricariche veloci fino a motorini elettrici e switch di sicurezza da collegare all’alimentazione dell’auto.

I team in concorso sono cinque, ciascuno in rappresentanza di ciascun corso: chimici e meccanici-meccantronici dall’ITT, moda, meccanici ed elettrici dall’Ipsia. Le squadre in gara sono infatti: Le tartarughe (4CA) e Theta (5MB) del plesso Lirelli, Pilots of destinies (4D) Electrical Brow (5A) e Fuma che 'nduma (5B) del plesso Magni, seguite rispettivamente dai professori Elisabetta Cereti e Andrea Piras, Davide Pisoni, Annarita Steni, Francesco Carrera e Giovanni Antonietti. Da segnalare quest’anno anche la partecipazione, fuori concorso, della classe prima Legno della Scuola Barolo che presenterà un manufatto, probabilmente un

cruscotto, in legno.

Il prodotto finito sarà presentato dai ragazzi stessi davanti a una giuria di esperti esterni che dovrà esprimere la propria valutazione in base a creatività, progettualità, aderenza alle linee ispiratrici del bando e utilità. A fine maggio è prevista la premiazione, un evento ad ampio respiro nel quale saranno coinvolte varie realtà valsesiane. Tra queste anche il Valsesia Lancia story con un’esposizione di auto Lancia d’epoca.

Come l’anno scorso, l’approfondimento storico culturale è stato affidato a un ciclo di conferenze rivolte alle classi partecipanti.

L’ingegnere Edoardo Bettoni ha illustrato il progetto cui ha partecipato con il Politecnico di Torino nell’ambito delle auto elettriche utilizzate nelle corse; il prof. Alessandro Orsi ha affrontato la figura di Lancia, della famiglia e del suo rapporto con il territorio; infine, il presidente del Club Valsesia Lancia Story, Adriano Genova, e altri componenti del club hanno risposto alle domande preparate dai ragazzi relative alla struttura del Club e alla gestione delle auto storiche.

Da segnalare che per il concorso si sono attivate anche preziose sinergie con il mondo dell’università; nella fattispecie, la classe 4a CA del corso chimico al Lirelli partecipa con un progetto sull'argomento “Automotive & Green Materials” che vede la collaborazione di docenti universitari del Politecnico di Torino e dell'Università del Piemonte Orientale, oltre che di liberi professionisti del settore.