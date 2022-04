Trino: il sindaco Pane eletto nel coordinamento Anci giovani

Il sindaco Daniele Pane è stato eletto nel coordinamento regionale Anci Giovani Piemonte.

Il sindaco trinese fa parte del gruppo di giovani amministratori che verrà guidato dal nuovo coordinatore Luca Conta, consigliere comunale di Castelnuovo Belbo, in provincia di Asti. Conta succede a Lorenzo Pulié Repetto, già consigliere circoscrizionale del Comune di Torino, che reggeva l’incarico ad interim. Conta, classe 1990, agrotecnico e viticoltore nell’azienda di famiglia, entra a far parte per la prima volta dell’Anci ed è stato eletto a maggioranza col 61 per cento dei voti contro il 37 per cento dell’altro candidato Giovanni Crosetto, in un’assemblea che ha registrato un’ottima partecipazione di giovani amministratori piemontesi. Erano 158 gli under 35 che hanno preso parte alla votazione, in modalità virtuale.