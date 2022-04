Rassegna Cunicola al centro zootecnico “Ugo Morini”

Santhià: al via la 41a Rassegna Cunicola in programma sabato 2 e domenica 3 aprile. La manifestazione, organizzata dal Gruppo Amatori Razze Cunicole, è aperta al pubblico e si svolgerà al centro zootecnico “Ugo Morini”, all'ex Foro Boario di via Tagliamento. La rassegna è visitabile sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Per informazioni è attivo l’indirizzo mail [email protected]