Camminata in memoria della volontaria Assunta Scicolone

Santhià: al via la prima iniziativa del 2022 del Fondo Edo Tempia. Si tratta di "Cammina con noi", una camminata non competitiva, in memoria della volontaria Assunta Scicolone, morta nell'aprile del 2021. Il primo appuntamento è per sabato 2 aprile alle 16 e sarà ripetuto una settimana dopo, il 9 aprile, sempre alle 16.

Il ritrovo è alle 15,45 nel parcheggio dell’ex consorzio agrario, adiacente al supermercato Lidl. Il percorso è di 4 chilometri e segue il tracciato dedicato ai piloti eroi, comandanti Pietro Venanzi ed Herbert Moran. Partecipazione gratuita aperta a tutti. Per informazioni scrivere su WhatsApp al referente del Fondo Edo Tempia Santhià Stefano Cavagnetto al numero 347 5781870 oppure mandare una mail ad Angelo Cappuccio all’indirizzo [email protected]. L'organizzazione non fornirà il ristoro, consigliato abbigliamento adatto e rifornimenti.