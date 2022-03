Trino: riapre la raccolta per i profughi ucraini

Venerdì 1 e sabato 2 aprile riapre la raccolta di aiuti per i profughi ucraini. Il Comune di Trino ha deciso di effettuare ancora due giorni di raccolta per completare un ulteriore trasporto.

Si effettuerà al Palazzo Paleologo venerdì e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per soli generi di prima necessità: medicinali, cibi a lunga conservazione, prodotti per l’igiene. Non verranno ritirati capi di abbigliamento in quanto dalla Polonia è stato riferito che ne sono arrivati a sufficienza.

I primi due trasporti erano stati accolti in Polonia dal trinese Franco Di Liberti che intanto annuncia: "Ho deciso che la festività della Pasqua la passerò con il mio amico Davide Guazzone in Polonia al confine ucraino a consegnare la merce raccolta del terzo Tir. Forza, fare del bene fa bene".