Municipio imbrattato, nessun colpevole

Il buongiorno si vede dal mattino ma a Lamporo la giornata di mercoledì è iniziata male.

"Ieri mattina ci siamo svegliati con una brutta sorpresa: la facciata del Municipio imbrattata da una bomboletta a spray nera – dice il sindaco Claudio Preti - Sono andato in caserma a sporgere denuncia contro ignoti. Purtroppo la telecamera non stava funzionando, come il semaforo, la dovremo cambiare. Chi compie gesti simili non pensa che fa un danno anche a sé stesso? La casa comunale lo dice la parola, è di tutti".

Il sistema di videosorveglianza in paese è vetusto, come spiega Preti: "Abbiamo partecipato al bando del ministero dell'Interno per farci finanziare il progetto di installazione di impianti di videosorveglianza, ma non è stato accettato, lo dovremmo finanziare con altri fondi".