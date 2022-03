Bullismo: i carabinieri incontrano gli studenti del Vercellese

Il comandante della Compagnia carabinieri di Borgosesia, capitano Annalisa Menga, nelle ultime settimane, nel contesto del protocollo sulla legalità sottoscritto tra l’Arma ed il ministero dell’Istruzione, ha incontrato gli alunni delle scuole medie di Varallo e Borgosesia, per un totale 8 classi e di oltre 200 studenti, a cui ha fornito utili consigli su come difendersi dai bulli e dai cyber bulli.

Diverse le domande che le sono state rivolte dai ragazzi, che si sono dimostrati molto interessati alla problematica. "Oltre ai problemi che gli studenti devono affrontare dentro le mura scolastiche, anche l’utilizzo scorretto dei social network, soprattutto se compiuto in tenera età, cela il rischio concreto di rimanere vittime di cyber bullismo da parte di coetanei o peggio ancora di essere adescati da parte di adulti malintenzionati - spiegano dal Comando provinciale - I ragazzini però spesso utilizzano i canali social per comunicare pur non conoscendone i requisiti previsti dalla legge. In Italia l’età minima per iscriversi a un social network è stata fissata a 14 anni. Lo prevede l’articolo 2-quinquies del decreto legislativo 101 del 2018, che ha recepito nel nostro Paese il regolamento Ue sulla tutela dei dati personali, il cosiddetto Gdpr, al quale fanno riferimento le condizioni di utilizzo dei principali social network".

Per chi ha meno di 14 anni è consentita comunque l’iscrizione, ma a condizione che ci sia il consenso dei genitori. Il regolamento europeo prevedeva che la soglia minima fosse di 16 anni, con la possibilità per gli Stati membri di stabilire per legge un’età diversa, purché non inferiore ai 13 anni. Per questo motivo l’età minima può variare, ma non deve scendere mai sotto ai 13 anni. "La presenza in classe del capitano Annalisa Menga ha portato un sicuro beneficio emotivo agli studenti che hanno percepito l’Arma dei carabinieri come un possibile aiuto a cui rivolgersi con fiducia in caso di bisogno e non come un nemico da cui rifuggire", concludono dal Comando.