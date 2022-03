Sp 23: senso unico alternato tra Caresana e Villanova Monferrato

Dal 4 all'8 aprile circolazione a senso unico alternato lungo un tratto di circa 500 metri in territorio di Caresana, lungo la Sp 23 verso Villanova Monferrato. Il cantiere sarà in funzione dalle 7,30 alle 18 per la manutenzione straordinaria del fosso distrettuale. Il senso unico alternato sarà regolato da un semaforo.