Le scuole trinesi a lezione sul conflitto tra Russia e Ucraina

Scuole trinesi protagoniste in questi giorni tra iniziative dell’Anpi e la giornata internazionale sull’autismo.

Questa mattina, mercoledì 30 marzo, al Teatro civico con l’organizzazione della sezione trinese dell’Anpi si svolge la lezione del professore Michele Gaietta, insegnante all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e rappresentante dell'Istituto della Resistenza di Varallo: la lezione verte sul tema “Il conflitto tra Russia e Ucraina”, partendo dall'inquadramento geografico dei territori e dalla storia antecedente i fatti storici attuali. A dialogare con Gaietta c’è la professoressa Paola Bosso dell'istituto alberghiero. La drammatica vicenda bellica in Ucraina di queste settimane ha ispirato l’incontro tra Anpi e studenti delle classi quinte di alberghiero e liceo artistico. La lezione è organizzata in collaborazione, oltre che con il Comune di Trino, con l'associazione Auser.

In occasione della giornata internazionale sull’autismo del 2 aprile invece l’Istituto Comprensivo terrà la “marcia in blu” il mattino di martedì 5 aprile dalla scuola al municipio e al Teatro civico verranno esposti i lavori che i bambini, dal nido in avanti, hanno realizzato su questo tema.