Chiuso il centro vaccinale allestito nella sede degli Alpini

Santhià: chiuso il centro vaccinale della città. Allestito nella sede degli Alpini, il centro non sarà più operativo da venerdì 25 marzo. "Questo potrebbe esser visto come un passo verso il ritorno alla normalità, in cui da tempo speriamo tutti quanti - commenta il sindaco Angela Ariotti - è stato un orgoglio per la nostra città ospitare la sede vaccinale, l'amministrazione comunale non possiamo che esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti a quanti, con il loro lavoro, hanno permesso al centro di essere operativo. Un enorme grazie al Gruppo Volontari del Soccorso Santhià, agli Alpini, alla Protezione Civile ed al personale sanitario".