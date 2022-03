"Un eroe che ci ha fatto capire cos’è la mafia"

“Per me sei un eroe perché ci hai fatto capire cos’è la mafia”. Questo è uno dei tanti messaggi dedicati a Giuseppe di Matteo, giovanissima vittima della mafia, che i bambini della scuola primaria di Saluggia hanno lasciato domenica 20 marzo sulla bacheca del parco giochi a lui dedicato.

L’appuntamento, promosso dal presidio Libera di Saluggia, ha visto il coinvolgimento delle scuole e delle insegnanti: “In questa settimana – spiega il responsabile del presidio Claudio Relino - i bambini hanno lavorato sulla figura di Di Matteo, producendo dei messaggi da attaccare alla bacheca del parco giochi”. Il lavoro svolto dalle insegnanti Giulia Cotevino, Daniela Ricca, Rosangela Gallo, Elena Carlino e Grazia Pagliano è servito a far conoscere a tutti i bambini la storia del giovane Giuseppe, figlio del collaboratore ed ex-mafioso Santino Di Matteo, ucciso l’11 gennaio 1996 all’età di 12 anni.

Così alunni, insegnanti, genitori e cittadini domenica 20 marzo, in occasione della giornata dedicata alle vittime di mafia si sono ritrovati nel parco giochi, intitolato al giovane Giuseppe Di Matteo dal 2013, per leggere i pensieri: “Ringrazio Libera per quanto fatto sul nostro territorio – ha commentato l’assessore alle politiche sociali Adelangea De Maria, presente alla manifestazione – tutti noi dobbiamo comprendere quanto sia importante e grave la piaga della mafia. Il fatto che i bambini sono oggi presenti è efficace per sensibilizzare tutti noi adulti a porre la massima attenzione su questa piovra che con i suoi tentacoli condiziona la vita di tutti i giorni”.