Santhià e Gattinara: dal 1° aprile accesso diretto per gli esami del sangue

Da venerdì 1° aprile, nelle Case della Salute di Santhià e Gattinara, sarà ripristinato l’accesso diretto (senza preventiva prenotazione al Numero Verde) per l’effettuazione dei prelievi di sangue e la consegna di materiale biologico.

Sarà quindi possibile presentarsi direttamente allo sportello per l’accettazione amministrativa, nel rispetto di quanto previsto dalle consuete regole di contingentamento e di distanziamento sociale nei seguenti orari:

Casa della Salute di Santhià: dalle ore 8 alle ore 9.30 da lunedì a venerdì (esclusi i festivi);

Casa della Salute di Gattinara: dalle ore 8 alle ore 9.15 da lunedì a venerdì (esclusi i festivi).

Dal momento che la campagna vaccinale anti Covid ha ormai ampiamente superato la fase più intensa, da venerdì 1° aprile chiuderà i battenti il centro vaccinale di via Michelangelo (ex sede Alpini) a Santhià. Chi avesse la prenotazione per una data successiva sarà contattato telefonicamente o via sms per spostare la vaccinazione in una delle altre sedi preposte.

Sul territorio dell’Asl Vc restano ancora aperte le sedi vaccinali di Vercelli (alla Piastra di largo Giusti) e di Borgosesia (via Sesone), attive solo il sabato con orario 9-15,30. Si precisa che, in entrambe le sedi, l’accesso diretto (vaccinazione senza prenotazione, prevista solo per prime dosi e per chi ha il Green pass in scadenza) sarà possibile solo dalle 10 alle 12. Per chi volesse ricevere la somministrazione del vaccino Novavax è invece obbligatoria la prenotazione tramite il portale ilpiemontetivaccina.it

Per informazioni è possibile contattare i numeri di assistenza dedicati alle vaccinazioni Covid gestiti dall'Asl di Vercelli, attivi dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. I numeri di telefono sono 334 6211743 - 366 9357045. In alternativa è possibile inviare una richiesta via mail a [email protected]