Consegnata a Trino la targa del Distretto del commercio

Trasferta a Palazzo Madama a Torino per l’assessore Roberto Gualino che ha ritirato la targa con il simbolo del Distretto del commercio trinese.

"Questo riconoscimento premia l'impegno di Trino, capofila del progetto promosso dall'assessore regionale Poggi, nel sostegno e nella vicinanza concreta agli esercizi di vicinato – commenta Gualino - Il commercio locale è da sempre un forte fattore d'identità culturale del nostro territorio, che ha permesso lo sviluppo di una solida economia territoriale. Per questo motivo, la nostra Amministrazione si prodigherà sempre per sostenere le imprese dei propri cittadini, restituendo loro una terra più ricca e con uno sguardo fiducioso verso il futuro".

Gualino aggiunge: "Proseguiamo nel nostro sostegno all’attività di vicinato e il Distretto “Terre d’Acqua” è importante perché può creare opportunità, turismo, pubblicità, fare rete tra i piccoli centri. Il commercio trinese, come quello nazionale e anche europeo, soffre la situazione dopo due anni di emergenza Covid-19 e ora per l’incertezza della guerra in Ucraina. Ma il commercio trinese, il commercio locale, è fatto di imprenditori e offerte di qualità elevata per una città di nemmeno 7.000 abitanti. C’è tanta sofferenza in questo comparto, ma la nostra Amministrazione, come ha fatto sin dall’inizio, starà sempre vicino ai suoi commercianti e ai suoi imprenditori e artigiani, e anche il Distretto del commercio è un chiaro esempio del nostro impegno".