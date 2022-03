Santhià: costituito il Distretto del Commercio "Vivi Santhià". Un tavolo sul commercio locale che ha visto la presenza e la sinergia tra l’Amministrazione comunale, Ascom, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Coldiretti, Cia e i componenti delle commissioni comunali relative a commercio, mercato e agricoltura e che ha portato alla nascita del distretto. La nascita di “Vivi Santhià” è stata anche l’occasione per presentare una nuova figura entrata a far parte dell’organico amministrativo: il manager di commercio, incarico affidato a Alessandra De Matteis.

"Questa figura vuole essere un punto di riferimento strategico per i commercianti e le attività economiche per la programmazione di eventi e corsi di formazione con l'obiettivo di favorire una serie di investimenti e iniziative volte a implementare il commercio locale - commenta De Matteis - Stiamo già organizzando, per le prossime settimane, una serie di incontri con tutti i commercianti della città per impostare delle attività volte a favorire il commercio e le attività economiche".

Il sindaco Angela Ariotti sottolinea quanto l'amministrazione comunale voglia valorizzare le grandi potenzialità offerte dal territorio: "Con una grande varietà di attività commerciali differenti. Sono sicura che la neo manager di commercio del Distretto “Vivi Santhià” Alessandra De Matteis, insieme al consigliere Massimo Carando, possano fare un grande lavoro per il commercio in città. Ed è proprio il nome “Vivi Santhià” che fa pensare a ciò che vogliamo, una città sempre più viva e piena di opportunità, da vivere, per tutti".

La prima iniziativa rivolta ai commercianti santhiatesi è l’organizzazione di incontri informativi gratuiti da parte dell’amministrazione comunale, di De Matteis, Ascom e Confesercenti: "La neo manager del nostro distretto commerciale non ha perso tempo e si è mossa subito per organizzare questi corsi che sono solo parte di una serie di iniziative che stiamo portando avanti al fine di favorire il commercio locale" conclude Ariotti.

Tutti gli incontri del ciclo formativo si terranno dalle ore 20,30 alle ore 22 nella sala consigliare del palazzo comunale. Si parte giovedì 24 marzo con "Che cosa cambia con il distretto del commercio?": relatrice sarà la dottoressa Elena Franco. Il dottor Donato Migliori terrà invece gli incontri di giovedì 31 marzo "Google my Business?”, giovedì 7 aprile "Facebook per il commercio locale?" e giovedì 14 aprile, "ADS Facebook?".