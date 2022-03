Quarant'anni di servizio: ne parla il presidente Mauro Tos

Lions Club di Santhià: "Sono orgoglioso dei risultati ottenuti in questi 40 anni di attività". Lo afferma Mauro Tos, trinese, presidente del Club di servizio santhiatese​ che venerdì 18 marzo all’Una Golf di Carisio ha festeggiato i 8 lustri di attività. E' stato infatti fondato nel 1982 da una cerchia di amici che ha raccolto la sfida del Lions Club International con lo spirito di servizio a favore dei più deboli .

La serata è stata preceduta dalla riunione del consiglio direttivo alla presenza del governatore distrettuale Gerolamo Ferrauto e dal presidente di "zona B"​ Giuliano Musetti. Erano ospiti della serata il presidente del Lions Club Vercelli, Giuseppe Viazzo ed il​ presidente Lions di Biella La Serra, Antonello Giuseppe Di Bella. E' stato presentato il libro che racconta la storia di 40 anni di lionismo e raccoglie le immagini più significative del periodo.

"Il Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo, con quasi 1,3 milioni di soci in circa 46.000 club in 205 paesi e aree geografiche del mondo - sottolinea Tos spiega -. Dal 1917 i Lions club hanno aiutato i non vedenti e gli ipovedenti e hanno assunto un forte impegno nel servizio alla comunità e nel servizio ai giovani di tutto il mondo. Molti progetti sono finanziati dalla Fondazione Lions Clubs International, l’organizzazione di beneficenza ufficiale dei Lions. La Fondazione assegna sovvenzioni per progetti umanitari Lions su larga scala in tutto il mondo. Dal 1968 ha assegnato più di 640 milioni di dollari".