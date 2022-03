M'illumino di meno, passeggiata e mostre

M’illumino di meno: anche quest'anno Crescentino ha partecipato all’iniziativa lanciata nel lontano 2005 da “Caterpillar” e Rai Radio2.

“Spegnere, pedalare, rinverdire, migliorare”, sono i temi di questa edizione a cui Comune e associazioni hanno prontamente risposto con una passeggiata serale partita dalla sede di via Dappiano dell’istituto Calamandrei per visitare la mostra Insecta del Museo regionale di scienze naturali e “Ali, antenne”, fotografie degli insetti presenti nel Parco del Po piemontese; i visitatori sono stati invitati da docenti e insegnanti del Calamandrei a riflettere sulla biodiversità in agricoltura mentre i responsabili del Parco del Po hanno spiegato come sia possibile una pacifica convivenza con gli insetti presenti sul nostro territorio.

Ripresa la camminata verso via Rossaro è stato presentato da Maria Teresa Bergoglio (parco del Po) il sito dove verranno messi a dimora alcuni alberi, per “rinverdire” un’area a ridosso del fosso.

La passeggiata serale si è conclusa in piazza Caretto che si è presentata a luci spente per sottolineare il tema dell'iniziativa. Il vice sindaco Luca Lifredi ha spiegato gli interventi di riqualificazione energetica messi in atto dall’amministrazione per ottimizzare il risparmio nelle scuole e per l’illuminazione pubblica; presenti anche i ragazzi della scuola ciclismo Asd Angry Wheels mtb e il presidente Luca Rossini che è intervenuto argomentando sul ciclismo come scelta ecologica a cui tutti sono invitati ad aderire.