Inaugurazione di due casette per lo scambialibri

Santhià: casette per il book crossing saranno inaugurate oggi, sabato 19 marzo alle 17,30, alla presenza del sindaco Angela Ariotti e del consigliere con delega alla Cultura Renzo Bellardone. Le prime due casette saranno posizionate una all’ingresso delle scuole medie e l’altra sotto il porticato del Comune: entrambe sono state realizzate da volontari. Si potrà così prendere parte tutti i giorni ad un moderno scambia libri: nei punti dove sono presenti le due casette gialle, si potrà lasciare un libro e prendere un altro.

"Il grazie più grande e di cuore va ai volontari che si sono impegnati per la costruzione delle cassette per lo scambio dei libri - afferma Bellardone - Ognuno potrà recarsi ad una cassetta, lasciarne un volume e prenderne un altro e così via. Un bell’esempio di amore per la lettura e di generosità. Per i nostri ragazzi sarà un modo per avvicinarsi alla lettura e apprezzarla, magari iniziando così a frequentare la nostra ricca biblioteca. Invece, per i numerosi pellegrini che transitano per la città, e che spesso ci chiedono di poter usufruire di libri, queste cassette saranno un punto di riferimento importante".