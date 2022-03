Due panchine rosse Conad

Livorno Ferraris ha due nuove “panchine rosse”. Nei giorni scorsi sono state posizionate due nuove panchine, simbolo contro la violenza sulle donne, davanti al supermercato Conad di via Saluggia e in corso Leone Giordano, nei pressi della stazione ferroviaria. L’iniziativa promossa da Conad a livello nazionale ha avuto il plauso dell’Amministrazione Corgnati. “Come sempre quando si affronta questo tema c'è grande disponibilità - commenta l’assessore alla gentilezza Davide Mosca – Anche la nostra consulta giovanile, attenta ai temi sociali, ha voluto partecipare all’iniziativa. Colgo l’occasione per ricordare che le operatrici Cisas del centro antiviolenza di Santhià Ricomincio da qui è a disposizione per ogni tipo di necessità”. Sulle panchine, oltre al marchio della catena di supermercati, sono state posizionate le targhe con il logo comunale ed il numero del centro antiviolenza con l'appello a chiamare in tre lingue (italiano, inglese e arabo).