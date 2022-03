Trino: "Presto Ponte Po sarà aperto a pedoni e ciclisti"

"I passaggi laterali, riservati a pedoni e biciclette, del ponte sul Po a Trino saranno presto utilizzabili".

Lo afferma Massimo Camandona, consigliere delegato alla viabilità per la Provincia di Vercelli. "Attualmente sono interdetti al passaggio perché siamo in attesa che le temperature ci consentano di terminare le ultime fasi dei lavori. Per la stesura a regola d’arte dell’ultimo strato di guaina prevista è infatti necessario che non si verifichino gelate notturne". Con un impegno economico di quasi 4 milioni di euro, il cantiere, durato poco più di un anno, ha posto in essere diversi e complicati interventi di manutenzione, come il ripristino completo dell’impalcato e l’impermeabilizzazione e la sistemazione delle parti esterne logore tramite l’installazione di un’impalcatura sospesa sopra il letto del fiume. Ha inoltre previsto la realizzazione di una pista ciclabile e pedonale che è ora nelle sue fasi conclusive, appena le temperature lo consentiranno.

Camandona aggiunge: "A novembre dello scorso anno, come previsto, è stato aperto il ponte al passaggio veicolare con la consapevolezza di dover attendere condizioni climatiche più favorevoli per ultimare le lavorazioni sui due passaggi laterali. Le previsioni sono, a lavori ripresi, di concluderli nell’arco di una ventina di giorni e consentire quindi il passaggio in sicurezza a pedoni e biciclette".