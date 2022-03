Caresanablot: lunghe code per il passaggio della Milano-Torino

Strade chiuse, nel primo pomeriggio, per il passaggio della Milano-Torino: di conseguenza si sono formate lunghe code di auto a Caresanablot e sulle strade dove passava la carovana ciclistica.

"La corsa di oggi non è stata segnalata, code in entrata a Vercelli già a Caresanablot, dirottata all’altezza della rotonda che porta a Borgo Vercelli su una strada sterrata che porta all’Isola, incrociando la macchina che arriva dalla parte opposta, in due su quella strada non si passa, ho rischiato di finire in un campo - denuncia una lettrice - La polizia bloccava la strada alla rotonda a Caresanablot già alle 10:30: non era possibile segnalare la corsa in anticipo con percorsi alternativi?".

Il transito della gara era previsto, come avevamo anticipato sul nostro sito lunedì scorso (leggi qui) sulla Ss11 "Padana superiore" tangenziale Nord Ovest Vercelli, tra le 12,15 e le 13.