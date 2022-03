Raccolta cibo per gli animali rimasti sotto le bombe in Ucraina

Borgosesia: procede con buon riscontro la raccolta di cibo destinata agli animali in difficoltà in Ucraina. L'iniziativa si deve all'assessore Eleonora Guida che spiega: "Dopo esserci occupati dell’accoglienza dei profughi, della loro sistemazione in città e di quanto necessitano – spiega l’amministratrice – ho ritenuto importante dare il nostro contributo anche all’operazione di raccolta di cibo avviata dall’associazione “4 Zampe nel cuore”, che si è attivata per portare sugli scenari di guerra il cibo per gli animali, sia quelli in fuga con i padroni che quelli rimasti senza nessuno che si occupi di loro".

L’iniziativa di “4 Zampe nel Cuore” è partita nello scorso fine settimana: "Il problema di nutrire gli animali non è secondario – spiega Luciano Lazzarato, presidente dell’associazione - e ringrazio molto il Comune di Borgosesia e l’assessore Guida: è sempre la prima ad aderire quando c’è bisogno di aiuto. Il problema che sta emergendo ha due aspetti: serve cibo sia per gli animali che i profughi portano via con sé, che per gli animali rimasti sotto le bombe. Il rischio nel secondo caso – specifica Lazzarato - è che si formino gruppi di randagi famelici organizzati, che rappresenterebbero un ulteriore pericolo per la popolazione martoriata dalla guerra. Siamo in contatto con un’associazione animalista operante in Romania, con una consorella attiva in Ucraina, che si occuperà di garantire l’arrivo del cibo a destinazione: partiremo non appena sarà tutto organizzato".

Chi vuole dare una mano, potrà consegnare cibo per cani e gatti in scatole sigillate presso il Comando della Polizia municipale di Borgosesia, al piano terreno del municipio, con ingresso angolo via Bocciolone: "Abbiamo già avuto una risposta generosa da parte dei borgosesiani – conclude Guida – l’associazione partirà a breve per consegnare il cibo dove serve: noi vogliamo essere al loro fianco, con tutto il cuore e soprattutto con la speranza che questo strazio finisca il prima possibile".