Civiasco: proseguono i lavori di messa in sicurezza lungo la Sp78

Sopralluogo a Civiasco oggi, martedì 15 marzo, per il presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta: “Sono a venuto a verificare l’andamento dei lavori di messa in sicurezza del versante e riscontro con piacere che tutto sta proseguendo secondo i tempi prefissati”.

Si tratta di interventi di difesa attiva e passiva lungo la SP 78 Varallo-Civiasco che prevedono, in seguito al "disgaggio", l’installazione di reti armate, fondamentali per la sicurezza di un’arteria strategica in quanto collegamento con il Vco e la Val d’Ossola. Due interventi che si avviano alla conclusione e che hanno visto un investimento complessivo di circa 1 milione di euro.

Presenti al sopralluogo anche Davide Calzoni, sindaco di Civiasco, e Nicolò Bertini, dell’impresa che sta eseguendo l’intervento. “I lavori stanno proseguendo bene - afferma il presidente - e dovrebbero terminare nell’arco di due settimane. Ringrazio il sindaco di Civiasco per la collaborazione e la disponibilità che ha sempre garantito e l’impresa per la serietà. Un altro tassello importante per la sicurezza delle nostre strade sta per essere completato”.