Santhià: scendono a 24 i contagi in città

Santhià: continua, come nelle ultime settimane, in calo il numero dei contagi in città. Sono 24 attualmente il numero di santhiatesi positivi al Covid-19, 8 le persone in quarantena preventiva e 2 in autosorveglianza. Sono invece 11.832 i cittadini che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 234 dal 2 all'11 marzo.