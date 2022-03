Inaugurata la panchina rossa in via Risorgimento

Borgosesia: inaugurata la nuova panchina rossa in via Risorgimento (piazzale Conad). "Si tratta della 13a panchina contro la violenza sulle donne – commenta l’assessore Eleonora Guida, presente all’inaugurazione insieme all’assessore Francesco Nunziata – nell’ambito di un progetto che, a 4 anni dall’esordio, ha aiutato decine di donne a dire basta agli abusi ricevuti".

Guida ha ricordato come la prima panchina rossa sia stata posta a Borgosesia l’11 marzo del 2018: "Il progetto è nato proprio a Borgosesia grazie alla proposta di Piera Goio, volontaria Cri, che un giorno di febbraio di quell’anno venne da me – ha ricordato Guida – per chiedermi se avessi nei magazzini del Comune una panchina verde da ridipingere di rosso per esporla al centro della città, per sensibilizzare le persone sui problemi della violenza sulle donne…e del terribile silenzio che vi aleggia intorno. Oggi in Italia ci sono decine di panchine rosse dei comitati Cri – ha concluso Eleonora Guida – e tante donne vengono soccorse grazie a questo progetto. Ringrazio Croce Rossa per tutto il lavoro svolto quotidianamente e Conad per promuovere iniziative di tale importanza".

"Su ogni panchina è scritto il numero 1522 che le donne vittime di violenza possono chiamare – sottolinea Francesco Nunziata, assessore ai servizi socio-assistenziali dell’Unione Montana Valsesia - ma ricordo che sul territorio è operativo anche il centro antiviolenza Eos, chiamando il 334 3113955 si può ricevere aiuto 24 ore su 24".

In provincia di Vercelli negli ultimi 15 mesi il servizio ha aiutato 20 donne: 5 con minori, 10 “codici rossi” quindi casi gravi, altre 5 (senza minori) sono state inserite in strutture protette. Da gennaio ad oggi altre tre donne sono state soccorse dal centro antiviolenza di Varallo, che risponde sempre al 334 3113955.